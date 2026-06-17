17日14時現在の日経平均株価は前日比438.05円（0.63％）高の6万9842.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1123、値下がりは401、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を193.09円押し上げている。次いでレーザーテク が77.64円、イビデン が75.09円、ファストリ が60.34円、ＴＤＫ が22.63円と続く。 マイナス