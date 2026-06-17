ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番DH」で先発出場。両チーム無得点の6回裏に、3試合ぶりとなる今季15号アーチを放って勝利に貢献。チーム唯一の得点を叩き出した。試合はドジャースが1－0で完封勝利を飾っている。 ■「明日の打席に立たない」指揮官明言 両チーム無得点で迎えた、6回裏の第3打席。無死走者なしで大谷は、相手先発ドリュ&