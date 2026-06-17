2026年6月13日、韓国メディア・韓国経済は「日本旅行需要が爆発しているのに…LCC業界は非常事態」と題した記事を掲載した。記事によると、燃油サーチャージの引き上げで旅行需要が減少するという旅行業界の予想に反し、旅行客はむしろ増加している。韓国・国土交通部の航空統計データによると、5月の全国の空港の国際線旅客数は824万6000人で、前年同月比8．1％増加した。搭乗率はジンエアーが88．3％、チェジュ航空が86．8％と、