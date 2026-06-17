本拠地レイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・DH」で先発。今季15号先制ソロを放った。バックスクリーンへ飛び込む豪快弾。これが決勝点となり、ドジャースは1-0で投手戦を制した。大谷は4打数1安打1打点だった。好投手ドリュー・ラスムセンから放った一発には、衝撃の事実があった。0-0の6回、投手戦となった試合で大谷が結果を出した。ここまでドジャース打線を無得