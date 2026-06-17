QRコード決済サービス、PayPayで「返金する」と通販の利用者にもちかけ、通話しながらアプリ上で「送金」の操作をさせ、電子マネー20万円相当をだまし取った疑いで、33歳の無職の男が警視庁に逮捕されました。電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、札幌市の無職・木村政信容疑者（33）です。木村容疑者は、仲間と共謀し、去年8月、インターネットのショッピングサイトに出品された「中古テニスラケット」をおよそ1万2000円で