元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。16日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』に出演したことを報告した。【写真】笑福亭鶴瓶とのまさかリンクコーデを披露した山本彩山本は「仰天ニュースありがとうございました」と伝え、「スタジオではまさかの鶴瓶師匠とリンクコーデでした（笑）」とお互いにホワイトでまとめたコーディネートの笑福亭鶴瓶（74）と