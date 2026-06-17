婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）の最終回となる第8話が、16日に放送された。【動画】黄皓らに相談する“年収3000万円のハイスぺ経営者”本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚