歌手の石原詢子（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。【写真】明るい笑顔で退院を報告、石原詢子の近況ショット（インスタグラムより）先週末から入院していることを明かしていたが、この日の投稿で「たくさんのお見舞いのお言葉、また励ましのメッセージを頂戴致しました。本当にありがとうございます！」と感謝のコメント。「今朝の血液検査の結果、好中球は思ったよりも上がっていませんでし