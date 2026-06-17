兵庫県尼崎市の金融機関から、現金を奪おうとした男が強盗未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 逮捕されたのは、尼崎市内に住む無職の68歳の男です。 警察によりますと男は、17日午前9時ごろ、尼崎市宮内町にある金融機関「尼崎信用金庫出屋敷支店」で、はさみをカウンター越しに突き付けて「金を出せ」と女性行員を脅迫し、現金を奪おうとしましたが、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたということです。 男は調べに対