去年8月、福島県郡山市で、乗用車が信号の柱に衝突し、車に乗っていた男性が死亡した事故で、警察は運転手の男を危険運転致死の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、福島県平田村の会社員・遠藤優太容疑者（24）です。警察によりますと、遠藤容疑者は去年8月、郡山市の県道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し、信号の柱などに衝突して、同乗していた20代の男性を死亡させた疑いが持たれています。この事故