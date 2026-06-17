偽物のインターネットサイトで商品を購入した女性に、返金手続きを装って決済サービス「PayPay」から電子マネー約22万円を送金させてだまし取ったとして無職の男が逮捕されました。電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、北海道札幌市の無職、木村政信容疑者（33）です。捜査関係者によりますと、木村容疑者は2025年8月、仲間と共謀して、インターネットサイトでテニスラケットを購入した女性に、返金手続きと称して「PayPay