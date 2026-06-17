北海道・知床沖の観光船沈没事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の桂田精一被告に、釧路地裁は禁錮5年を言い渡しました。知床沖で乗客乗員26人が死亡・行方不明となった観光船沈没事故の裁判では、運航会社社長の桂田精一被告（62）が業務上過失致死の罪に問われています。最大の争点は事故の予見可能性でしたが、判決で釧路地裁は、桂田被告が「強風などで安全運航に支障が生じると予見できた」などと指摘、検察の