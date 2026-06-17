警視庁通販サイトに掲載した商品が在庫切れのため決済アプリ「PayPay（ペイペイ）」で返金すると注文者にうそを言い、送金操作に誘導して約21万円をだまし取ったとして、警視庁サイバー犯罪対策課は、電子計算機使用詐欺の疑いで、札幌市東区、無職木村政信容疑者（33）を逮捕した。捜査関係者への取材で17日分かった。逮捕容疑は2025年8月14日、何者かと共謀し、通販サイトで中古のテニスラケットを注文した女性に返金すると