通販サイトの返金手続きを装い、客に決済アプリ「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」を操作させて金を送らせたとして、警視庁が札幌市の無職の男（３３）を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕したことがわかった。同庁は男が「闇バイト」に応募し、自身のペイペイのアカウントを「返金詐欺」グループに提供したとみている。捜査関係者によると、男は何者かと共謀して昨年８月１４日、通販サイトでスポーツ用品を買った女性にメールで「在庫