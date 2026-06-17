お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹（57）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。酒の席での人気タレントの姿を明かした。プライベートでの交友関係を聞かれ、同番組木曜レギュラーのタレント・島崎和歌子の名前を挙げた飯尾。酒豪として知られる彼女とは20年来の付き合いがあるそうで、「出川（哲朗）さんを含めて行きますね」と話した。しかし「“じゃ、最後の1杯”って言ってから2時間で