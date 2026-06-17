○カージナルス3−2パドレス●＜現地時間6月16日ブッシュ・スタジアム＞セントルイス・カージナルスが西地区2位サンディエゴ・パドレスに連勝。ラーズ・ヌートバー外野手（28）は「5番・左翼」でフル出場し、貴重な1打点を挙げて勝利に貢献した。ヌートバーは2回裏、先頭打者として先発右腕キングから四球を選んで出塁。二死二塁のチャンスを作ると、7番ブレーズ・ジョーダンと8番ネイサン・チャーチの連続タイムリ