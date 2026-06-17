【女流雀士ＮＥＸＴヒロインインタビュー】芸能活動も行うプロ雀士の中で、Ｍリーグ入りもささやかれるほどの実力を持つ女性雀士のインタビュー連載。今回は大学時代に愛媛発のガールズバンド「たけやま３・５」のボーカル兼リーダーとしてデビューし、現在は愛媛・伊予観光大使も務めながら、ガールズ音楽ユニット「Ｓｕｕｐｅａｓ（すーぴーず）」として活動している武田雛歩（日本プロ麻雀連盟）を直撃した。今年３月には、次世