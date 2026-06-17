サントリーは、ノンアルコールサワーテイスト飲料「オールフリー スパークリング〈トロピカルパンチ〉」を2026年8月4日から全国で期間限定発売する。パイナップルやマンゴーの果汁にミントエキスを加えた、爽快な酸味と複雑な味わいが楽しめる。「オールフリー スパークリング」シリーズは、サワーのような甘くない爽快感を楽しめるノンアルコール飲料。「アルコール度数0.00％」「カロリーゼロ」「糖類ゼロ」「プリン体ゼロ」を特