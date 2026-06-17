歌手の小柳ルミ子が１７日、ブログを更新し、サッカー北中米Ｗ杯のアルジェリア戦で、大ファンであるアルゼンチンＦＷリオネル・メッシがハットトリックを達成したことに歓喜した。アルゼンチンは日本時間１７日に行われたＷ杯１次リーグＪ組初戦で、アルジェリアに３―０で快勝。すべてのゴールを決めたメッシはハットトリックを達成した。小柳は「何なんでしょーうこの人は涙が出ました難しい初戦前回のカタール大