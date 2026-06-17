パチンコ店でばったり……「『暴れん坊将軍』（テレビ朝日系）で私の生母役をやっていただいて以来、本当の息子みたいに思っていただきました。プライベートでは、私の家族も交えて年に一度は食事に行っていました。最後に会ったのは昨年です。（介護）施設の方にうかがったのですが、そのときはまだお元気で、『また一緒に仕事をしようね』と話していました……。今日も、すごく綺麗な顔をされていた。長い間、本当にお疲れ様でし