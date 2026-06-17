絶滅危惧種になっているシロチドリの卵2つに近づくと......。新潟県内で活動する保護団体が、何者かが巣を破壊する様子が映ったトレイルカメラ映像をX上に投稿し、こういった行為を止めるよう訴えている。シロチドリは、頭部など一部が白っぽい外見をしており、スズメよりやや大きいチドリ科の鳥類だ。卵があった場所を温めたり、柵の中を走り回ったり...砂浜などに生息しており、新潟県サイトの情報などによると、春から初夏にか