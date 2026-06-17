各国のスター選手が揃い踏み北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月16日に大会6日目を迎えたが、世界が注目するストライカーたちが揃い踏みして力を証明した。現地時間6月11日に開幕した大会の6日目は、まず1998年と2018年の2大会で優勝しているフランス代表が登場。FWキリアン・エムバペは後半21分にスルーパスに抜け出して右足でゴール左下に決めた。後半アディショナルタイムにはペナルティーエリア手前から右足でミ