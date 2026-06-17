W杯を戦う韓国代表はメキシコ戦を前にメディア対応をキャンセル韓国代表FWソン・フンミンを巡り、同国代表チームと母国メディアの間に亀裂が生じている。現地時間6月16日、ワールドカップ（W杯）のメキシコ戦を控えるチームで異変が起きているという。カタール衛星テレビ局「Al Jazeera」が、代表キャプテンに対する言葉が発端となり、チームに「大きな衝撃と失望」をもたらしたと伝えている。騒動のキッカケは、初戦のチェコ