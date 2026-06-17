サッカーワールドカップ北中米大会が盛り上がる中、スポーツ配信サービス「DAZN」の料金表示をめぐる議論がSNSで広がっている。契約内容のわかりにくさを指摘する声も相次いだ。こうした中、弁護士ドットコムニュースが国民生活センターに取材したところ、サブスクリプション（定額課金）サービスに関する相談件数は増加の一途をたどり、2025年度には2万件を突破したことがわかった。無料期間終了後の解約できなかったり、気付かな