全国の高速道路SA・PAで「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」を期間限定開催！スタンプラリーやフォトパネルなどで楽しむ、ポケモン30周年記念タイアップキャンペーンです☆ NEXCO「ポケモン30周年記念タイアップキャンペーン」めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび 開催期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）対象場所：全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象SA・PA特設サイ