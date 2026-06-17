仕事や人間関係などで感じるさまざまなストレスも、家に帰って愛するペットと触れ合えば解消されると思っている飼い主は多いはず。ところが、イヌやネコをペットとして飼っている人々を対象にした研究では、ネコとの触れ合いは必ずしも飼い主のストレスを和らげるわけではない可能性が示唆されました。Frontiers | Human-animal interaction: understanding the role of dog and cat interactions in emotional wellbeinghttps://w