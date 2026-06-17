-真天地開闢集団-ジグザグと「サンリオキャラクターズ」初のカフェ「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」が、東京と大阪で期間限定オープン！-真天地開闢集団-ジグザグの本格始動10周年を「サンリオキャラクターズ」といっしょにお祝いできるカフェです☆ ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE スケジュール：東京／渋谷開催期間：2026年7月2日（木）〜8月16日（日）会場：BOX cafe&space GEMS渋谷店（東