今年5月に第1子出産を公表したタレントの藤田ニコル（28）が9月19日に横浜アリーナで開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』に出演することが決定した。藤田にとって、本イベントが第1子出産後初のイベント出演となる。【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣＆鎮西寿々歌らも出演決定さらに、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティス