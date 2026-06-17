モデルの益若つばさ（40）が17日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「髪切った！ふう。やっぱりショートは落ち着く」と書き出した益若。「Tシャツデニムが合うから好き！」とつづって新ヘアと透け感のあるTシャツ姿を披露した。「丸っこくして外ハネができるようにするのがポイント」と説明。「広告始まったらまた長くなるからショート楽しみまーす」と添えた。ファンからは「羨ましいぐらい可愛い」「真