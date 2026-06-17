報道陣の取材に応じる、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の狩野倫久監督＝17日、千葉市内サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の狩野倫久監督が17日、千葉市内で取材に応じ、開幕まで約1年となった2027年の女子ワールドカップ（W杯）ブラジル大会に向けて「違ったスタイルを持つ上位国と対戦し、体感することが重要。その中で攻守の連係を洗練させていく」と、強化プランを語った。監督として初陣だった6日の南