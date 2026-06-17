日本選手としては初めてカレッジ・ワールドシリーズに進んだジョージア大・石川ケニー投手（22）が17日（日本時間18日）、ネブラスカ州オマハで行われている同大会のテキサス大戦に「5番・左翼」で出場し、3打数1安打（1打撃妨害）だった。ジョージア大は2−0で勝利。同大会の決勝進出を目指し、18日（同19日）にはオクラホマ大戦に臨む。緊迫の投手戦を制し、石川は「苦しい展開になりましたけど、なんとか勝ち切ることができ