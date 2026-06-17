俳優小泉孝太郎（47）が、16日放送のテレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP華麗なる一家をのぞき見高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）に出演。実弟の小泉進次郎防衛相との兄弟ゲンカについてコメントした。ゲスト出演した俳優〓嶋政伸が、兄で俳優〓嶋政宏と「血で血を洗う」兄弟ゲンカをしたことを明かした。さらに高嶋ちさ子が兄太郎さんときょうだいゲンカが絶えなかったことを話