俳優〓嶋政伸（59）が、16日放送のテレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP華麗なる一家をのぞき見高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）にゲスト出演。いとこのちさ子（57）の子どもころのイメージについて話した。高嶋家についてよく知る人物として紹介され、スタジオに入ってきたゲストの〓嶋政伸に、MCオリエンタルラジオ藤森慎吾が「ちなみに政伸さんから見たちさ子さんはどんな子ど