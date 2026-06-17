乾麺市場では、猛暑の常態化やコメ価格高騰を背景とした代替需要を追い風に、今後も需要拡大への期待が高まっている。食品業界全体で猛暑対策への取り組みが進む中、そうめんを中心とした細物商品の提案強化や盛夏向け売場づくりが活発化しており、乾麺は夏場の主力商材として存在感を高めている。一方で、需要拡大に対して供給面では課題が多い。手延べそうめん産地では高齢化や後継者不足により生産者数の減少が続いており、