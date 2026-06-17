オリジナル長編アニメーション映画『ホウセンカ』のBlu-ray＆DVDが8月26日に発売されることが決定。また、8月29日0時よりNetflixにて見放題独占配信される。 参考：『オッドタクシー』ファンが気になる『ホウセンカ』の謎“大逆転”の愛の物語とは 2025年10月から全国劇場公開され、アヌシー国際アニメーション映画祭をはじめとする、数々の海外映画祭でノミネート・出品された本作は、無期