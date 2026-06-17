XREALは、グーグルやクアルコムと協業開発したXRグラス「XREAL AURA」を今秋に発売する。これに先立ち、優先出荷や購入代金への充当などの限定特典を受けられる2種類のプログラムの受付を開始した。 Android XRとGeminiを統合 「XREAL AURA」は、「Project Aura」として開発が進められていたスマートグラス。軽量かつ柔軟なフォームファクターを採用した光学シースルー方式のXRグ