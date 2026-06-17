16日、AnkerのAIボイスレコーダー「Soundcore Work」向けにアップデートがリリースされた。最新AIモデルの追加と、AIに質問できる機能の追加が実施された。Soundcore Workの8GBモデルと64GBモデルの両方に適用される。 新たに、「GPT-5.5」「GPT-5.4」「GPT-5.4 mini」の3つのAIモデルが追加された。文字起こしや要約の生成時、設定画面の「AIモデル」からモデルを選択できる。 また、AI