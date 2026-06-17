タレントの小倉優子が16日に自身のアメブロを更新。女優の南果歩らとのロケや、そのロケで購入した食材で作った弁当を公開した。この日、小倉は「昨日は、南果歩さん 北斗晶さん 秋元真夏ちゃんと一日楽しいロケでした」と、南、タレントの北斗晶、元乃木坂46でタレントの秋元真夏との集合ショットを公開。「温かくてとにかく優しい北斗さん しっかり者でとにかく可愛いあきもっちゃん」とそれぞれの印象をつづった。また、初共演