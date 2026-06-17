17日午前11時半ごろ、石川県白山市市原で子グマ2頭が目撃され、白山市が周辺をパトロールして、注意を呼びかけました。子グマ2頭はいずれも体長60センチくらいで、付近の住民が目撃しました。目撃された場所は手取川と並行する国道157号沿いの住宅が点在する場所です。住民によりますと、旧の吉野谷役場近くで目撃し、その後、畑から山あいへと逃げていったということです。連絡を受けた白山市では周辺をパトロールして、注意を呼