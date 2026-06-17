日本の南海上の前線がゆっくり北上し、18日(木)にかけては九州から関東まで沿岸部を中心に雨が強まって降るところがある見込みです。17日(水)午前6時の天気図です。東シナ海から東へと梅雨前線がのびています。南西諸島や九州では、前線にともなう雨雲が発生、発達しています。18日(木)午前9時の予想天気図ですが、前線は北上する見込みです。雨雲も九州から東で沿岸部を中心にかかってきそうです。18日の夜には、関東の東で前線上