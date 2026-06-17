◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）が、初戦でアルジェリア（同２８位）に３―０で勝利。史上初の６大会連続出場を果たしたＦＷリオネル・メッシ（３８）がハットトリックの活躍を見せ、アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は「メッシはもう言葉で表現できないね。２０年にわたり、彼はこういったこ