◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）を３―０で下し、好発進を決めた。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったＦＷリオネル・メッシ（３８）がＷ杯では自身初となるハットトリックを決め、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ歴代最多得点記録（１６得点）に並ん