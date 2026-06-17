◆米大リーグドジャース１―０レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。０―０の６回先頭で先制＆決勝１５号ソロを放った。自身の本塁打の得点のみによる「１―０」の勝利はメジャー移籍後初となった。１７打席ぶりの安打が貴重な一発となったが、ロバーツ監督は「数週間前にも話し