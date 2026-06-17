世界的に注目を集める名馬フライトラインの初年度産駒で、６月１３日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）を制して世界で初めて産駒勝利を挙げたデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎）は、引き続き芝のレースを使う方針だ。同馬を管理する斎藤誠調教師が６月１７日、「芝でいけるところまでいきます」と明言した。９頭立ての少頭数だったレースでは、スローの流れで好位から運んだ。直線では馬群を割って加速して、上が