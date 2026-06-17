2025年における国内最高のライセンスブランドとキャラクターを決める「日本キャラクター大賞2026」表彰式が17日、東京ビッグサイトで開催中の『ライセンシングジャパン』（19日まで開催）内特設コーナーで行われ、「ちいかわ」がグランプリを獲得した。ちいかわがグランプリを受賞するのは、22年、24年、25年に続く4度目。史上初の三連覇となり、殿堂入りを果たした。【写真】可愛すぎる…！来場者に囲まれるちいかわ＆ハチワレ