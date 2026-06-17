フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が１７日に放送され、俳優の柳沢慎吾とお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が生出演した。ハイテンションなマシンガントークで知られる柳沢慎吾。この日も番組冒頭からおきまりの警察ネタなどを次々と披露し、共演したとにかく明るい安村から口を塞がれる場面も。しかし、マネジャーから「実家では家族の方がしゃべるから実は一番静か」というエピソードが出ると、飯尾も「（