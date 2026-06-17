ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２で、９月２４日に発売される競走馬育成シミュレーションゲーム「ダービースタリオン２」で６月１７日に公式Ｘで新情報が公開され、ダート路線が大幅に充実することが分かった。公式Ｘでは「３歳ダート三冠、ＪＢＣ、東京大賞典。大井、川崎、船橋、浦和、盛岡。さらに海外遠征では、ケンタッキーダービーにも挑戦できます」と内容を紹介し、「芝だけじゃない。ダートでも、最強を目指せます