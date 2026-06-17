◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン―アルジェリア（2026年6月16日カンザスシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、大会連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランク1位）はアルジェリア（同28位）と対戦。W杯史上初となる6大会連続出場の偉業を達成したFWリオネル・メッシが、自身初のW杯本大会でハットトリックを達成した。この試合の解説を務めた元日本代表DFが