１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、団子店の主人が突然卒倒。偶然店の前にいた看護婦見習いたちが適切な看護を見せるも、ネットでは「今病院に連れて行って！」などのツッコミが上がった。この日の「風、薫る」では、養成所卒業間近となったりん（見上愛）ら看護婦見習達が、初めて全員でお出かけをすることに。当日、環を連れて行くことになったりんだけは、先に実家に行っていたため、団子店の前で他