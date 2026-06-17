G7の合間にカタールのタミム首長と会談するトランプ氏＝16日/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson/AP US nego（CNN）複数の米当局者がCNNに明かしたところによると、米国の交渉担当者はイランとの合意文書の早期公表に向けて動く一方、具体的な文言については重視しない姿勢を示している。当局者によれば、合意文書は「極めて曖昧（あいまい）」で、その目的は主に、今後予定される高度に技術的な対面協議